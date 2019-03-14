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Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

Ekranların ünlü isimleri oynadıkları diziler kadar özel hayatlarıyla da gündemde. Avlu dizisinde Deniz Demir karakterine hayat veren Demet Evgar, hayranları tarafından mercek altına alındı. Dizide sergilediği başarılı performans ile alkışları üzerine toplayan ünlü ismin annesi Bingul Evgar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Avlu'nun 'Deniz'i Demet Evgar'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

14.03.2019 04:40 - Son Güncelleme: 14.03.2019 04:53
Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

Avlu dizisinde sevilen karakter 'Deniz'e hayat veren Demet Evgar, hayranları tarafından mercek altına alındı.

Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

Dizide sergilediği başarılı performans ile alkışları üzerine toplayan ünlü ismin annesi Bingul Evgar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

İşte Avlu'nun 'Deniz'i Demet Evgar'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

Demet Evgar ve annesi Bingul Evgar

Avlu dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar'ın annesi görenleri şaşırttı! İşte Demet Evgar'ın annesi Bingul Evgar...

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

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