Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın bakıcı kabusu! 2 çocuklu çift sıkıntılı günler yaşadı! "Kimse zarar görmesin diye..."
Ünlü isimlerin özel hayatlarındaki sorunlar zaman zaman manşetlere taşınıyor. Ancak son dönemde artan bakıcı şikayetleri, konunun sadece magazin gündeminde değil yasal mercilerde de yankı bulmasına neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda sunucu Cansu Canan Özgen'in oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından yeni bir bakıcı krizi haberi daha gündeme oturdu. Bu kez de boksör Atakan Arslan ve fenomen eşi Serap Korkmaz bakıcıyla yaşadıkları sorunlarla gündeme geldi.