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Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın bakıcı kabusu! 2 çocuklu çift sıkıntılı günler yaşadı! "Kimse zarar görmesin diye..."

Ünlü isimlerin özel hayatlarındaki sorunlar zaman zaman manşetlere taşınıyor. Ancak son dönemde artan bakıcı şikayetleri, konunun sadece magazin gündeminde değil yasal mercilerde de yankı bulmasına neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda sunucu Cansu Canan Özgen'in oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından yeni bir bakıcı krizi haberi daha gündeme oturdu. Bu kez de boksör Atakan Arslan ve fenomen eşi Serap Korkmaz bakıcıyla yaşadıkları sorunlarla gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 10:23
Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bakıcı kabusu! 2 çocuklu çift sıkıntılı günler yaşadı! Kimse zarar görmesin diye...

Son dönemde ünlü isimler ile bakıcıları arasındaki sorunlar gündemden düşmüyor. Önce sunucu Cansu Canan Özgen, şimdi de ünlü boksör Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz'ın evinde benzer bir kriz yaşanıyor.

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bakıcı kabusu! 2 çocuklu çift sıkıntılı günler yaşadı! Kimse zarar görmesin diye...

2017 yılında evlenen Arslan ve Korkmaz, bir yıl sonra ilk çocukları Leon Aslan'ı kucaklarına aldı.

Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bakıcı kabusu! 2 çocuklu çift sıkıntılı günler yaşadı! Kimse zarar görmesin diye...

2023 yılında ise çiftin ikinci çocukları Zeina dünyaya geldi. Yoğun tempoda çalışan çift, çocuklarına bakması için bir ajans aracılığıyla bakıcı arayışına girdi

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