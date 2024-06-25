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Avanak Apti'nin Simsar Cafer'i Ali Şen'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Şener Şen meğer Hercai’nin yıldızıyla kardeşmiş...

Kemal Sunal'n başrolünde yer aldığı Avanak Apti filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine 1978 yapımı filmde Simsar Cafer karakterini canlandıran Ali Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şener Şen'in babası olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ali Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şener Şen'in kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ali Şen hangi ünlü oyuncunun babasıymış...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:10
Avanak Apti’nin Simsar Cafer’i Ali Şen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Şener Şen meğer Hercai’nin yıldızıyla kardeşmiş... 1

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Avanak Apti filminde Simsar Cafer karakterini canlandıran Ali Şen hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı.

Avanak Apti’nin Simsar Cafer’i Ali Şen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Şener Şen meğer Hercai’nin yıldızıyla kardeşmiş... 2

Yeşilçam yıldızı Şener Şen'in babası olan Ali Şen'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Avanak Apti’nin Simsar Cafer’i Ali Şen’in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Şener Şen meğer Hercai’nin yıldızıyla kardeşmiş... 3

Şener Şen'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar "Abi-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.

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