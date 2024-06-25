Avanak Apti'nin Simsar Cafer'i Ali Şen'in kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Şener Şen meğer Hercai’nin yıldızıyla kardeşmiş...

Kemal Sunal'n başrolünde yer aldığı Avanak Apti filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla gündeme geldi. Bunun üzerine 1978 yapımı filmde Simsar Cafer karakterini canlandıran Ali Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şener Şen'in babası olan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ali Şen'in kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şener Şen'in kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ali Şen hangi ünlü oyuncunun babasıymış...