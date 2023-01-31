Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel’in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Kemal Sunal’ın rol arkadaşı...
Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel, filmin bir kez daha televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı 1978 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ünal Gürel'in oğlu hangi oyuncuymuş...
31.01.2023 18:51 - Son Güncelleme: 31.01.2023 18:51
Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" karakterleriyle hafızalara kazınan Ünal Gürel, Barut Osman rolüyle izleyici karşısına çıktığı Avanak Apti'nin daha televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.