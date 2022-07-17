Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...
Yönetmenliği Natuk Baytan'a senaryosu ise Suavi Sualp'e ait olan 1978 yapımı Türk komedi filmi Avanak Apti, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Necdet Yakın gibi isimlerin yer aldığı filmde Barut Osman'ı canlandıran Ünal Gürel'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Ünal Gürel aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Tarzan Rıfkı, Atla Gel Şaban, Tokatçı, Yedi Bela Hüsnü, Sakar Şakir gibi yapımlarda rol alan Ünal Gürel'in memleketi...
Başrollerinde Kemal Sunal ile Ayşen Gruda'nın yer aldığı 1978 yapımı Türk komedi filmi Avanak Apti, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.
1978 yapımı Türk filminde Barut Osman'ı canlandıran Ünal Gürel'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
ÜNAL GÜREL KİMDİR?
1950'lerde Hacettepe Üniversitesi'nde Şan bölümüne giren Ünal Gürel, Ankara'da üniversite kazanınca ailesi İstanbul'a taşındı. Üniversitenin 2. sınıfında babasının vefat haberini aldı ve üniversiteyi yarıda bırakarak İstanbul'a geri döndü.
Sanat yaşamına tiyatro ile başladı, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Yetenekleri sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Tiyatronun dışında; 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptı.
Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Ünal Gürel, 1974 yılında Boşver Arkadaş sinema filmi eserini kaleme alarak yazarlığını da ön plana çıkarttı. 1975 yılında Minik Cadı isimli sinema filmini yazarken 1983 yılında Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı Kılıbık sinema filmlerini Yeşilçam'a kazandırdı.