Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ünal Gürel’in memleketi...

Sanat yaşamına tiyatro ile başladı, çeşitli topluluklarda görev yaptı. Yetenekleri sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev almaya başladı. Tiyatronun dışında; 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptı.