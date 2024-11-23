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Audrey Hepburn ve Blair Waldorf'da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Old Money stili, zamansız zarafet ve sofistikeliği vurgulayan bir moda anlayışıdır. Audrey Hepburn ve Blair Waldorf gibi ikonik figürlerin giyim tarzından ilham alarak kapsül dolabınızı yeniden dizayn edebilirsiniz. Bu stil, her dönemde geçerli olan ve modası asla geçmeyen kült parçalardan oluşur. Peki, Audrey Hepburn ve Blair Waldorf tarzında bir kapsül dolap oluşturmak için hangi kıyafetler tercih edilmeli? İşte adım adım Old Money stilinde kapsül dolap oluşturma sırları...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 19:00 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 19:00
Audrey Hepburn ve Blair Waldorf’da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Old Money stili, zamansız ve sofistike parçaların birleşimiyle oluşturulan bir gardırop anlayışıdır. Bu tarz, şıklığı sadelikle harmanlar ve her parça özenle seçilmiş kaliteli kumaşlardan oluşur. Kapsül dolabınızı oluştururken stilinizi her dönemde geçerliliğini koruyacak kült parçalarla güçlendirebilirsiniz ve bu noktada Hepburn ve Waldorf'dan ilham alabilirsiniz. Peki, Old Money stiline göre kapsül dolabınızda hangi parçalar olmalı? İşte adım adım stil ipuçları...

Audrey Hepburn ve Blair Waldorf’da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Zarif blazer ceketler

Old Money stilinin vazgeçilmez parçası olan blazer ceketler, hem şık hem de zamansız bir görünüm sunar. Klasik renklerdeki kaliteli kumaşlardan yapılmış bir blazer, her mevsimde şıklığınızı tamamlar.

Audrey Hepburn ve Blair Waldorf’da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Kaşmir kazaklar

Yumuşak dokusu ve şıklığıyla kaşmir kazaklar, Old Money stilinin temelini oluşturur. Hem gündelik hem de resmi ortamlarda rahatlıkla kombinlenebilirler.

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