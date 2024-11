Audrey Hepburn ve Blair Waldorf’da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Old Money stili, zamansız ve sofistike parçaların birleşimiyle oluşturulan bir gardırop anlayışıdır. Bu tarz, şıklığı sadelikle harmanlar ve her parça özenle seçilmiş kaliteli kumaşlardan oluşur. Kapsül dolabınızı oluştururken stilinizi her dönemde geçerliliğini koruyacak kült parçalarla güçlendirebilirsiniz ve bu noktada Hepburn ve Waldorf'dan ilham alabilirsiniz. Peki, Old Money stiline göre kapsül dolabınızda hangi parçalar olmalı? İşte adım adım stil ipuçları...