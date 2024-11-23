Audrey Hepburn ve Blair Waldorf’da böyle giyiniyordu! Old Money stiline göre kapsül dolapta neler olmalı?

Old Money stili, zamansız ve sofistike parçaların birleşimiyle oluşturulan bir gardırop anlayışıdır. Bu tarz, şıklığı sadelikle harmanlar ve her parça özenle seçilmiş kaliteli kumaşlardan oluşur. Kapsül dolabınızı oluştururken stilinizi her dönemde geçerliliğini koruyacak kült parçalarla güçlendirebilirsiniz ve bu noktada Hepburn ve Waldorf'dan ilham alabilirsiniz. Peki, Old Money stiline göre kapsül dolabınızda hangi parçalar olmalı? İşte adım adım stil ipuçları...
Zarif blazer ceketler
Old Money stilinin vazgeçilmez parçası olan blazer ceketler, hem şık hem de zamansız bir görünüm sunar. Klasik renklerdeki kaliteli kumaşlardan yapılmış bir blazer, her mevsimde şıklığınızı tamamlar.
Kaşmir kazaklar
Yumuşak dokusu ve şıklığıyla kaşmir kazaklar, Old Money stilinin temelini oluşturur. Hem gündelik hem de resmi ortamlarda rahatlıkla kombinlenebilirler.