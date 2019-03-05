ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın set halleri
Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. İzleyici Müge Anlı'yı yalnızca işiyle değil, karakteriyle de beğeniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve gelmeyi de istemeyen Müge Anlı, her ne kadar objektiflerden uzak yaşasa da, hayranları Müge Anlı'nın özel hayatını merak ediyor. Lidya Akdağ adında genç bir kızı olan Müge Anlı, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına her sabah böyle hazırlanıyor. İşte o anlar...
05.03.2019 20:23
- Son Güncelleme: 05.03.2019 20:35
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