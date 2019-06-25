atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek ortaya çıktı! Şehit...
atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'i 37 yaşındaki Murat Ünalmış ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken kahreden bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu acı gerçeğe çok şaşıracaksınız. Murat Ünalmış, o gerçeği sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek.
25.06.2019 21:12
- Son Güncelleme: 25.06.2019 21:15
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