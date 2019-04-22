ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan Esra Erol hakkında şaşırtan gerçek! Esra Erol meğer...
Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Kayıpları bulmasıyla Türkiye'nin umudu olan Esra Erol'un özel hayatını merak eden sevenleri, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Esra Erol nereli? İşte Esra Erol'un memleketi...
22.04.2019 22:12
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Esra Erol ATV'deki rekortmen programının ardından yeniden Türkiye'nin gündemine oturdu. Sevilen sunucu Esra Erol hayranlarının büyük ilgisiyle karşı karşıya. Kayıpları bulmasıyla Türkiye'nin umudu olan Esra Erol'un özel hayatını merak eden sevenleri, aslen nereli olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki Esra Erol nereli? İşte Esra Erol ve ünlülerin memleketleri...
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