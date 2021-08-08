atv'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Mustafa Kemal Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Milyoner'in yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edilirken bir yarışmacıya sorulan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili soru, tüm dikkatleri üzerine topladı. Atatürk'ün konuşmasından bir kesit olan sesli soruda Gazi'nin hangi dilde konuştuğu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Atatürk' sorusunun cevabı ne? İşte merak edilen tüm detaylar...
08.08.2021 00:32
- Son Güncelleme: 08.08.2021 00:43
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın yayınlanan son bölümü ilgiyle takip edilirken bir yarışmacıya sorulan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili soru, tüm dikkatleri üzerine topladı.