Atla Gel Şaban’ın Zehra’sı Nevra Serezli’nin son haline bakın! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın biricik partneri hala çok güzel...

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Zihni Göktay, Turgut Özatay gibi isimlerin yer aldığı Atla Gel Şaban filminde Zehra karakterini canlandıran Nevra Serezli, son haliyle gündem oldu. Sihirli Annem dizisiyle de hafızalara kazınan ünlü oyuncuyu görenler, "Çok güzel yaş almış", "Hala çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte 79 yaşındaki oyuncunun son hali...
Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal ile başrolü üstlenen ve Sihirli Annem, Diğer Yarım, Altın kızlar gibi birçok dizide yer alan Nevra Serezli'nin son hali merak edildi.
Şimdilerde 79 yaşında olan Nevra Serezli'yi görenler ise hayran kaldı.
Ünlü oyuncu için "Çok güzel yaş almış", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı.