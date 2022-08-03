Atla Gel Şaban’ın Kazım’ı Dinçer Çekmez’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı Binbir Gece, Adını Feriha Koydum...

"SEYİRCİ FARKINA VARMADI"

Kemal Sunal, filmde 'Şaban' adında bir karakterin olmamasına rağmen yapımın isminin Atla Gel Şaban olmasını verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: "Bundan sonra filmlerde 'Şaban' adını koymasak bile, değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet, Şaban olarak biliyor. Bu yıl, firma yanlışlık yaptı. Film adım 'Niyazi'. Adının, "Atla Gel Niyazi" olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde "Atla Gel Şaban" oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da, filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban, demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal'ın adı, Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur?"