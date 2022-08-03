Atla Gel Şaban’ın Kazım’ı Dinçer Çekmez’in kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı Binbir Gece, Adını Feriha Koydum...
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı Atla Gel Şaban filmi, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban'da Kazım karakterini canlandıran Dinçer Çekmez'in hayatı da merak edildi. Nevra Serezli, Nermin Denizci, Zihni Göktay gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun en çok ailesi merak konusu oldu. Oyuncunun; Binbir Gece, Adını Feriha Koydum, Süper Baba, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi yapımlarda rol alan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Dinçer Çekmez'in kardeşi hangi ünlü oyuncuymuş...
Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaşırken kadrosunda Dinçer Çekmez, Nermin Denizci, Zihni Göktay gibi isimler yer aldı.
"SEYİRCİ FARKINA VARMADI"
Kemal Sunal, filmde 'Şaban' adında bir karakterin olmamasına rağmen yapımın isminin Atla Gel Şaban olmasını verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: "Bundan sonra filmlerde 'Şaban' adını koymasak bile, değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet, Şaban olarak biliyor. Bu yıl, firma yanlışlık yaptı. Film adım 'Niyazi'. Adının, "Atla Gel Niyazi" olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde "Atla Gel Şaban" oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da, filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban, demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal'ın adı, Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur?"
Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren film, bu akşam bir kez daha televizyon izleyicisiyle buluştu.
DİNÇER ÇEKMEZ KİMDİR?
Atla Gel Şaban'da Kazım karakterini canlandıran Dinçer Çekmez'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.