Atla Gel Şaban’ın güzeller güzeli Zehra’sı Nevra Serezli’nin oğlu bakın kim! Duyan inanmadı meğer Kuruluş Osman’ın yıldızı...
Atla Gel Şaban'ın güzeller güzeli Zehra'sı Nevra Serezli'nin oğlu bakın kim! Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, 1984 yapımı komedi filmi Atla Gel Şaban, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında yayınlamasıyla gündem oldu. Kadrosunda Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Zihni Göktay gibi isimlerin yer aldığı filme güzelliğiyle damga vuran Nevra Serezli'nin hayatı da merak edildi. Şimdilerde 77 yaşında olan usta oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. İki çocuk annesi Serezli'nin kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise inanamadı. Bakın Yeşilçam yıldızı Nevra Serezli'nin Kuruluş Osman'da da rol alan oğlu kimmiş...
03.08.2022 19:13 - Son Güncelleme: 03.08.2022 19:13
Atla Gel Şaban'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine filmde Zehra karakterini canlandıran Nevra Serezli gündeme geldi.
NEVRA SEREZLİ KİMDİR?
9 Ağustos 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Nevra Serezli, 1966'da Dormen Tiyatrosunda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı.