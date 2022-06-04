Atiye’nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Kızının babasını duyan inanamadı! Meğer gizemli kocası kendisinden de ünlüymüş...
Atiye'nin sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Salla, Ya Habibi, Kal şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Atiye, Uğur Aslan'ın programı Afara'ya konuk olmasının ardından gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yaşındaki bir çocuk annesi Atiye'nin özellikle eşi merak edilerek "Atiye kiminle evli?", "Atiye'nin eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ferah Feza adında bir kızı olan Atiye'nin 2018 yılında ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Atiye'nin kendisi gibi ünlü olan eşi kimmiş...
04.06.2022 01:24 - Son Güncelleme: 04.06.2022 01:44
2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazanan Atiye, Afara adlı eğlence programının bu akşamki bölümüne konuk oldu.
Şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatan Atiye'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ferah Feza adında bir kızı olan Atiye'nin 2018 yılında ünlü isimle nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaştı kaldı.