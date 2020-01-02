Atiye'nin oyuncularından Mehmet Günsür'ün eşini görenler şaşıp kaldı! İşte Mehmet Günsür'ün eşi
Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatır. Dizinin başrollerinden biri Erhan karakterini canlandıran Mehmet Günsür. Mehmet Günsür hakkında araştırma yapanlar eşiyle karşılaşınca şaştı kaldı. İşte Mehmet Günsür'ün eşi.
02.01.2020 17:36
- Son Güncelleme: 02.01.2020 17:53
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