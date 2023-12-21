Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! İlan-ı aşk geldi! Gören bir daha baktı! Meğer Ömer’in yıldızıyla...

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda canlandırdığı Zıpkın karakteriyle beğeni toplayan Erdem Şanlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. İlan-ı aşk eden Şanlı'nın yeni aşkının kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ömer dizisinde rol alan meslektaşıyla aşk yaşamaya başlayan Şanlı'nın paylaşımına "Çok yakıştınız", "Mutlu olun", "Hep böyle gülün" yorumları yapıldı. İşte Erdem Şanlı'nın ilan-ı aşk yaptığı o paylaşım ve biricik sevgilisi...