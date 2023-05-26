Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral'dan havalı pozlar! Görenin nutku tutuldu! Yorum yağdı: İlayda Alişan, Hatice Şendil, Bensu...
Kadrosunda; İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Lilya İrem Salman, Nizam Namidar, Emir Çubukçu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran Hande Soral'ın son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Soral, havalı pozlarını art arda yayınladı. Fit hali ve sokak stiliyle dikkat çeken oyuncuya, İlayda Alişan, Hatice Şendil, Bensu Soral ve Ceyda Ateş'in de arasında olduğu ünlü isimlerden yorum yağdı. İşte ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın yıldızı Hande Soral'ın o paylaşımı...
26.05.2023 18:55 - Son Güncelleme: 26.05.2023 18:57
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve ilgiyle takip edilen Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu, geçen Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Fit hali ve sokak stiliyle dikkat çeken oyuncuya, İlayda Alişan, Hatice Şendil, Bensu Soral ve Ceyda Ateş'in de arasında olduğu ünlü isimlerden yorum yağdı.