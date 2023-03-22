Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral havuz başında güneşlendiği anları paylaştı! İsmail Demirci’nin eşine ilk yorum Bensu Soral’dan...
ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, kardeşi Bensu Soral'ın evinin bahçesinde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Soral'ın "Güneşin ruhuma etkisi" notuyla yayınladığı paylaşımında oyuncunun güzelliği ve kardeşinin lüks evi dikkat çekti. Öte yandan Soral'a ilk yorum kardeşi Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
22.03.2023 19:59 - Son Güncelleme: 22.03.2023 19:59
Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları'nda Mercan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Öte yandan Soral'a ilk yorum kardeşi Bensu Soral'dan geldi. Bensu Soral, ablasının paylaşımına melek emojisi ile karşılık verdi.