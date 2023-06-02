Vav TV İzle
Haberler Magazin Ateş Kuşları'nın korkulu rüyası Çatal'ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

Ateş Kuşları'nın korkulu rüyası Çatal'ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

Atv ekranlarında yayın macerasına sezon başında başlayan Ateş Kuşları, reytinglere bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu gibi isimleri bulunduran Ateş Kuşları, ilk bölümden itibaren çok sevildi. En çok merak edilen isimlerin başında da Çatal karakterine hayat veren Ahmet Saraçoğlu var. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşinin de bir oyuncu olduğunu öğrenince şaştı. İşte başta Ahmet Saraçoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

02.06.2023 13:01 - Son Güncelleme: 02.06.2023 13:01
Ateş Kuşları’nın korkulu rüyası Çatal’ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu’nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

Ahmet Saraçoğlu, 24 Eylül 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Yelan Saraçoğlu'dur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ateş Kuşları’nın korkulu rüyası Çatal’ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu’nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

Ahmet Saraçoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey eşi oldu.

Ateş Kuşları’nın korkulu rüyası Çatal’ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu’nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

İşte başta Ahmet Saraçoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Ateş Kuşları’nın korkulu rüyası Çatal’ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu’nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

NAZLI KAYI İLE EŞİ HACI SABANCI

Ateş Kuşları’nın korkulu rüyası Çatal’ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu’nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş

ASLI ENVER VE EŞİ BERKİN GÖKBUDAK

SON DAKİKA