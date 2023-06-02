Ateş Kuşları'nın korkulu rüyası Çatal'ı canlandıran Ahmet Saraçoğlu'nun eşi de bir oyuncu! Bakın o şoke eden isim kimmiş
Atv ekranlarında yayın macerasına sezon başında başlayan Ateş Kuşları, reytinglere bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosunda İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu gibi isimleri bulunduran Ateş Kuşları, ilk bölümden itibaren çok sevildi. En çok merak edilen isimlerin başında da Çatal karakterine hayat veren Ahmet Saraçoğlu var. Usta oyuncu hakkında araştırma yapanlar eşinin de bir oyuncu olduğunu öğrenince şaştı. İşte başta Ahmet Saraçoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
02.06.2023 13:01 - Son Güncelleme: 02.06.2023 13:01