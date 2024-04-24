Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan'a sevgilisi Oğulcan Engin’den övgü! Seda Sayan’ın müstakbel gelini...

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, bir süre önce oyuncu İlayda Alişan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikiliden Engin, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte detaylar...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, gönlünü İlayda Alişan'a kaptırdı ve ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı.
Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, önceki gün Bebek'te kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ikiliden Engin, sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.