Ateş Kuşları’nın Ali’si Görkem Sevindik ölümden döndü! İşte 36 yaşındaki Görkem Sevindik’in son sağlık durumu! “En çok üzüldüğüm...”
İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Lilya İrem Salman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan Görkem Sevindik'ten kötü haber geldi. 21 Haziran'da motosikletiyle Bebek'te kaza geçiren oyuncu, ölümden döndü. Park halindeki araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarpan Sevindik'ten kaza sonrası ilk açıklama da geldi. İşte 36 yaşındaki Görkem Sevindik'in son sağlık durumu...
23.06.2023 09:19 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:29
Ateş Kuşları'nda Ali karakterini canlandıran Görkem Sevindik, İstanbul Bebek'te korkunç bir olay yaşadı.