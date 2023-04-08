Atarlı bilim adamı Efe Dadak'ın son haline bakın! Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'sini görenler 'pes' diyor
Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Çocuktan Al Haberi... 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'ndeki çocuk yıldızlar o dönem sevimlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyordu. Onlardan biri de Atarlı Efe, Efe Dadak. Sinirli ama bir o kadar bıcır bıcır halleriyle hafızalara kazınan Efe Dadak şimdilerde koskoca bir delikanlı. Gelin değişimine birlikte göz atalım.
08.04.2023 09:57 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:00
İlk olarak 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çocuktan Al Haberi programı ardından Evrim Akın'ın sunumuyla devam etti. 22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu. Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
Çocuktan Al Haberi'nin Atarlısı'nı görenler "Maşallah kocaman olmuş" yorumlarında bulundu. İşte başta Efe Dadak olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.