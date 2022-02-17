Ata Demirer'in son halini görenler şaşkına döndü eski halinden eser kalmadı! 50 kilo verince sosyal medya onu konuştu: 'Erimişsin'
Ata Demirer'in son halini görenler şaşkına döndü eski halinden eser kalmadı! 50 kilo verince sosyal medya gündemine bomba gibi düştü ünlü oyuncu Ata Demirer... İnzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı. Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tutan Demirer, adeta eridi! Ata Demirer'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
17.02.2022 10:19
- Son Güncelleme: 17.02.2022 10:25
"ERİMİŞSİN"
Ata Demirer'in son halini görenler şaşkına döndü eski halinden eser kalmadı! 50 kilo verince sosyal medya gündemine bomba gibi düştü ünlü oyuncu...
Ata Demirer son haliyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.