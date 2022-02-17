Ata Demirer’in son halini görenler şaşkına döndü eski halinden eser kalmadı! 50 kilo verince sosyal medya onu konuştu: ’Erimişsin’

Ata Demirer son haliyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.