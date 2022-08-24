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Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: "Bu sen misin gerçekten?"

Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı. 2012 &ndash; 2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan güzel oyuncu Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Yıllar öncesine giden Özge Borak'ın çocukluk halini görenler tanımakta güçlük çekti, ünlü oyuncuya sosyal medyada, "Bu sen misin gerçekten?" yorumları yapıldı.

24.08.2022 12:01 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:47
Ata Demirer’in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: Bu sen misin gerçekten?

"BU SEN MİSİN GERÇEKTEN?"

Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı.

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Ata Demirer’in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: Bu sen misin gerçekten?

Birlikte rol aldığı arkadaşı Ata Demirer ile 2 yıl evli kalan Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Ata Demirer’in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: Bu sen misin gerçekten?

Son olarak 'Menajerimi Ara' (2021) dizisinde 'Ceyda' karakteri ile kamera karşısına geçen Özge Borak, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Ata Demirer’in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: Bu sen misin gerçekten?

"BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİDELİ 13 YIL OLMUIŞ"

Ünlü oyuncu, "Melek gibi bir kadındı halam. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özlüyorum" mesajı ile kaybettiği halasını andı.

Ata Demirer’in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: Bu sen misin gerçekten?

Borak'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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