Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı: "Bu sen misin gerçekten?"
Ata Demirer'in eski eşi Özge Borak paylaştı görenler tanıyamadı. 2012 – 2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan güzel oyuncu Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Yıllar öncesine giden Özge Borak'ın çocukluk halini görenler tanımakta güçlük çekti, ünlü oyuncuya sosyal medyada, "Bu sen misin gerçekten?" yorumları yapıldı.
24.08.2022 12:01 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:47
Birlikte rol aldığı arkadaşı Ata Demirer ile 2 yıl evli kalan Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.
Son olarak 'Menajerimi Ara' (2021) dizisinde 'Ceyda' karakteri ile kamera karşısına geçen Özge Borak, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.