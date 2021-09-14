Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata'dan açıklama geldi
Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata'dan açıklama geldi... Önceki gün Ata Demirer'in gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdığı iddia edildi. Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek ayağını sakatlamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile adı anılmaya başlayan Ata Demirer'den Julieta Kitrinouile aşk yaşadıkları yönündeki iddialara bakın nasıl bir yanıt geldi.
14.09.2021 12:53
- Son Güncelleme: 14.09.2021 12:53