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Haberler Magazin Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata'dan açıklama geldi

Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata'dan açıklama geldi

Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata'dan açıklama geldi... Önceki gün Ata Demirer'in gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdığı iddia edildi. Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde evinde düşerek ayağını sakatlamıştı. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirer, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile adı anılmaya başlayan Ata Demirer'den Julieta Kitrinouile aşk yaşadıkları yönündeki iddialara bakın nasıl bir yanıt geldi.

14.09.2021 12:53 - Son Güncelleme: 14.09.2021 12:53
Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata’dan açıklama geldi

ATA DEMİRER JULİETA KİTRİNOU İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata Demirer'den ilk açıklama geldi.

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Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata’dan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza sonucu düşerek ayağından sakatlanan ve bir operasyon geçiren Ata Demirer, bu sefer de aşk hayatıyla gündemde.

Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata’dan açıklama geldi

Başarılı oyuncunun Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkilinin aynı evde buluşarak fotoğraf çektirmesi de aşk iddiasını kuvvetlendirdi.

Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata’dan açıklama geldi

Ünlü komedyenin model, aktris, 100 metre koşu şampiyonu ve Hios adasında turizmcilik yapan Yunan Kitrinou ile evinde buluşması da kafaları karıştırdı.

Ata Demirer Julieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Survivor güzeli ile adı aşk dedikodularına karışan Ata’dan açıklama geldi

EVDE BULUŞTULAR

Kitrinou'nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i görmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Adı son olarak Aslı Turanlı'yla anılan Demirer'in, modelle evindeki fotoğrafını da ortaya çıktı.

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