Ata Demirer bakın aslen nereliymiş! Çanakkale’den kopamayan oyuncu memleketiyle şaşırttı işte Ata Demirer’in doğup büyüdüğü yer...
Ata Demirer bakın aslen nereliymiş! Ünlü oyuncu Ata Demirer, başrolünü Demet Akbağ ile üstlendiği Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da Demirer'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. Çanakkale'de ikamet eden ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Demirer hakkında araştırma yapanlar, "Ata Demirer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ata Demirer'in doğup büyüdüğü yer...
15.10.2021 21:15
- Son Güncelleme: 15.10.2021 21:15
Başrolünü Demet Akbağ ile üstlendiği Eyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Ata Demirer'in hayatı merak konusu oldu.
Ata Demirer hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun özellikle memleketini merak ederek "Ata Demirer aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.