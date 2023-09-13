SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ata Demirer adeta eridi son halini gören şaştı kaldı! 30 kilo veren Ata Demirer'in bildiğiniz halinden eser kalmadı

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 30 kiloya yakın kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer son haliyle yeniden gündemde. Yazdan kalma fotoğraflarını paylaşan Demirer'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2023, 14:38 Güncelleme 01 Şubat 2024, 08:51
Ata Demirer adeta eridi son halini gören şaştı kaldı! 30 kilo veren Ata Demirer’in bildiğiniz halinden eser kalmadı 1

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

Ata Demirer adeta eridi son halini gören şaştı kaldı! 30 kilo veren Ata Demirer’in bildiğiniz halinden eser kalmadı 2

Fazla kilolarıyla tanıdığımız ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada olay oldu.

Ata Demirer adeta eridi son halini gören şaştı kaldı! 30 kilo veren Ata Demirer’in bildiğiniz halinden eser kalmadı 3

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 30 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Son hali oldukça dikkat çekerken ünlü ismin son kareleri herkesi şoke etti.

SON DAKİKA