Ata Demirer adeta eridi son halini gören şaştı kaldı! 30 kilo veren Ata Demirer'in bildiğiniz halinden eser kalmadı

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

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Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 30 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Son hali oldukça dikkat çekerken ünlü ismin son kareleri herkesi şoke etti.