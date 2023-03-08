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Haberler Magazin Ata Demirer 50'sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! '22 kilo verdim' demişti görenlerin nutku tutuldu: "Erimiş küçücük kalmış"

Ata Demirer 50'sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! '22 kilo verdim' demişti görenlerin nutku tutuldu: "Erimiş küçücük kalmış"

Ata Demirer 50'sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! '22 kilo verdim' demişti görenlerin nutku tutuldu, "Erimiş küçücük kalmış" , "Nasıl zayıfladın böyle" yorumları yapılan Ata Demirer'in son hali sosyal medya gündeminde. 4.5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son haliyle şaşkına çevirdi. Peki Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer nasıl kilo verdi? İşte yanıtı...

08.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:04
Ata Demirer 50’sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! ’22 kilo verdim’ demişti görenlerin nutku tutuldu: Erimiş küçücük kalmış

"ERİMİŞ KÜÇÜCÜK KALMIŞ"

Ata Demirer 50'sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! '22 kilo verdim' demişti görenlerin nutku tutuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ata Demirer 50’sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! ’22 kilo verdim’ demişti görenlerin nutku tutuldu: Erimiş küçücük kalmış

En son Bursa Bülbülü filmi ile izleyici karşısına çıkan Ata Demirer'in son halini görenler çok şaşırdı. Bir süredir yaşamını Çanakkale'de devam ettiren sevilen isim daha önce 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Demirer'in son halini görenler sosyal medyada yorum yağdırdı.

Ata Demirer 50’sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! ’22 kilo verdim’ demişti görenlerin nutku tutuldu: Erimiş küçücük kalmış

Ata Demirer kilo verme sırrını geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programdaaçıklamıştı.

Ata Demirer 50’sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! ’22 kilo verdim’ demişti görenlerin nutku tutuldu: Erimiş küçücük kalmış

"22 KİLO VERDİM"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, kilo verme sırrını şöyle açıkladı.

Ata Demirer 50’sinden sonra bambaşka biri oldu, yorum yağdı! ’22 kilo verdim’ demişti görenlerin nutku tutuldu: Erimiş küçücük kalmış

"Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4 - 5 ayda 22 kilo verdim. diyetisyenle de yapmadım. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." dedi.

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