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Haberler Magazin Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: "Gerçek mi photoshop mu?"

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: "Gerçek mi photoshop mu?"

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı, "Gerçek mi photoshop mu?" , "Maşallah yaşını hiç belli etmiyor" yorumları yaptı. 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu Çeşme'de aldı. Bol bol dinlenen ünlü isim, fiziğiyle kısa sürede gündem oldu. 2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Asuman Dabak'ın boyu kadar oğlu olduğunu görenler ise şaştı kaldı.

21.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 21.08.2022 16:06
Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: Gerçek mi photoshop mu?

"GERÇEK Mİ PHOTOSHOP MU?"

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: Gerçek mi photoshop mu?

Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, set arasında soluğu Çeşme'de aldı.

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: Gerçek mi photoshop mu?

Her yaz olduğu gibi bu yaz da sahil şıklığından ödün vermeyen Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: Gerçek mi photoshop mu?

Kısa sürede gündem olan 52 yaşındaki oyuncunun boyu kadar oğlu olduğunu öğrenenler ise şoke oldu.

Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: Gerçek mi photoshop mu?

İşte bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Asuman Dabak ve oğlu Tuğberk başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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