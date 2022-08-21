Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı: "Gerçek mi photoshop mu?"
Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı, "Gerçek mi photoshop mu?" , "Maşallah yaşını hiç belli etmiyor" yorumları yaptı. 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu Çeşme'de aldı. Bol bol dinlenen ünlü isim, fiziğiyle kısa sürede gündem oldu. 2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Asuman Dabak'ın boyu kadar oğlu olduğunu görenler ise şaştı kaldı.
21.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 21.08.2022 16:06
"GERÇEK Mİ PHOTOSHOP MU?"
Asuman Dabak yeşil küçük bikinisiyle olay! 52 yaşındaki oyuncuyu plajda görenler boyu kadar oğlu olduğuna inanmadı.