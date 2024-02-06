Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti! Karsu 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti! Memleketi için harekete geçti

Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan şarkıcı Karsu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti. Karsu, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti. "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak" diyen şarkıcı, Karsu Vakfı aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu. İşte detaylar...
1990 yılında Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşamıştı.
Adını Hatay'ın Karsu köyünden alan ve depremde 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti.