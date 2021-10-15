Asmalı Konak’ın kadınları yıllar sonra bir araya geldi! Değişimleri görenleri şaşkına çevirdi o fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu

Sunar, paylaşıma "Asmalı Konak kadınları 2021. 2002'den beri tazelenen biz. Retrodayız! Bir araya geldik! Nasıl özlemişiz! Yılların #asmalıkonak dostluğu. Çok seviyorum çok. Dedim ki kendi kendime Asmalı Konak zamanı sosyal medya olsaydı ne olurdu kim bilir? Siz gelirken biz dönüyorduk gençler" notunu düştü.