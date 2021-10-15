Asmalı Konak’ın kadınları yıllar sonra bir araya geldi! Değişimleri görenleri şaşkına çevirdi o fotoğraflar sosyal medyaya damga vurdu
Asmalı Konak'ın kadınları yıllar sonra bir araya geldi! 2002-2003 yılları arasında Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Asmalı Konak'ın sevilen oyuncuları Goncagül Sunar, İpek Tuzcuoğlu, Eylem Yıldız ve Aysun Metiner, yıllar sonra bir araya geldi. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz'in üstlendiği dizide Hayriye karakterini canlandıran Goncagül Sunar ise buluşmadan kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Sunar'ın paylaşımı, kosa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Ünlü oyuncuların fotoğrafına "Yıllar size yaramış", "Hepiniz çok güzelsiniz", "Sizi çok özledik" yorumları yapıldı. İşte o fotoğraflar...
Başrollerini Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz'in üstlendiği Asmalı Konak, bir döneme damga vurmuştu. Fenomen dizinin kadın oyuncuları ise yıllar sonra bir araya geldi.
Üstlendiği dizide Hayriye karakterini canlandıran Goncagül Sunar ise o anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Sunar, paylaşıma "Asmalı Konak kadınları 2021. 2002'den beri tazelenen biz. Retrodayız! Bir araya geldik! Nasıl özlemişiz! Yılların #asmalıkonak dostluğu. Çok seviyorum çok. Dedim ki kendi kendime Asmalı Konak zamanı sosyal medya olsaydı ne olurdu kim bilir? Siz gelirken biz dönüyorduk gençler" notunu düştü.
Dizinin sevilen oyuncuları; Goncagül Sunar, İpek Tuzcuoğlu (Dicle), Eylem Yıldız (Zeynep Karadağ) ve Aysun Metiner'in (Lale) birlikte verdiği pozlar, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.