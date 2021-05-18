Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Alkoçlar'ın çok konuşulan paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın kızları Gülşah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin çocukları…