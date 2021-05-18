Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı
Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Alkoçlar, ilerleyen günlerde ise hamile olduğunu duyurmuştu. Aslışah'tan karnı burnunda ilk poz geldi. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…
Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Alkoçlar'ın çok konuşulan paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın kızları Gülşah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin çocukları…