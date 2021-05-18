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Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Alkoçlar, ilerleyen günlerde ise hamile olduğunu duyurmuştu. Aslışah'tan karnı burnunda ilk poz geldi. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, karnı burnunda verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…

18.05.2021 18:05 - Son Güncelleme: 18.05.2021 18:06
Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın torunu Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile şubat ayında dünyaevine girdi. Pandemi döneminde evlilik kararı alan çift, ilerleyen günlerde ise bebek beklediklerini duyurmuştu.

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Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Erkek bebek bekleyen Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda poz geldi. Sosyetik güzel, karnı burnunda verdiği bikinili pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Alkoçlar'ın çok konuşulan paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın kızları Gülşah Alkoçlar olmak üzere ünlülerin çocukları…

Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu olay oldu! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu paylaştı sosyal medya yıkıldı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN