Aslışah Alkoçlar'ın bebeği göründü! İşte Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in karnı burnunda torunu Aslışah Alkoçlar...

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın karnı sonunda göründü. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Aslışah, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar'ın spor yaparken görünen karnı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

19.04.2021 14:03 - Son Güncelleme: 19.04.2021 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





