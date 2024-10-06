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Aslışah Alkoçlar'dan karın kası şovu! Hülya Koçyiğit'in torunu fiziğiyle parmak ısırttı! "2 çocuk annesi demezsiniz"

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile gündem yarattı. 31 yaşındaki sosyetik güzel kaslı fiziğiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 12:34
Aslışah Alkoçlar’dan karın kası şovu! Hülya Koçyiğit’in torunu fiziğiyle parmak ısırttı! 2 çocuk annesi demezsiniz

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, hem sağlıklı yaşam tarzı hem de annelik deneyimiyle göz dolduruyor. Spor yaparak formunu koruyan Alkoçlar, sosyal medyadaki etkisiyle genç annelere ilham vermeye devam ediyor. Aile yaşamında da mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar hem kişisel hem de ailesel başarılarıyla dikkat çekmeye devam edecek.

Aslışah Alkoçlar’dan karın kası şovu! Hülya Koçyiğit’in torunu fiziğiyle parmak ısırttı! 2 çocuk annesi demezsiniz

İki Çocuk Annesi Alkoçlar, Formuyla Dikkat Çekiyor

Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren Alkoçlar, Cem ve Ada adında iki çocuk annesi. Düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen Alkoçlar, karın kaslarıyla sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

Aslışah Alkoçlar’dan karın kası şovu! Hülya Koçyiğit’in torunu fiziğiyle parmak ısırttı! 2 çocuk annesi demezsiniz

Fotoğraflarını paylaşmasının ardından takipçileri, onun bu formunu övgü dolu yorumlarla destekledi.

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