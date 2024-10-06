Aslışah Alkoçlar'dan karın kası şovu! Hülya Koçyiğit'in torunu fiziğiyle parmak ısırttı! "2 çocuk annesi demezsiniz"

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, hem sağlıklı yaşam tarzı hem de annelik deneyimiyle göz dolduruyor. Spor yaparak formunu koruyan Alkoçlar, sosyal medyadaki etkisiyle genç annelere ilham vermeye devam ediyor. Aile yaşamında da mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar hem kişisel hem de ailesel başarılarıyla dikkat çekmeye devam edecek.