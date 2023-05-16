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Haberler Magazin Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit'in torunu...

Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit'in torunu...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edile Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle dikkat çeken torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, ablası Neslişah Alkoçlar'ın oyuncu Engin Altan Düzyatan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir'le geçirdiği eğlenceli anları yayınladı. Paylaşımına "Teyze günü" notunu ekleyen Alkoçlar'ın yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımları...

takvim.com.tr
16.05.2023 01:37 - Son Güncelleme: 16.05.2023 01:49
Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit’in torunu...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile geçen yıl şubat ayında nikah masasına oturdu.

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Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit’in torunu...

Ünlü çift, aynı yıl oğulları Cem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit’in torunu...

Geçen Şubat ayında ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit’in torunu...

Sosyetik isim, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda yeni doğum yapan annelere tavsiyelerde bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor.

Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit’in torunu...

Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum.

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