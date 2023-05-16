Aslışah Alkoçlar “Teyze günü” deyip Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısını paylaştı! Hülya Koçyiğit'in torunu...
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edile Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle dikkat çeken torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, ablası Neslişah Alkoçlar'ın oyuncu Engin Altan Düzyatan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir'le geçirdiği eğlenceli anları yayınladı. Paylaşımına "Teyze günü" notunu ekleyen Alkoçlar'ın yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımları...
16.05.2023 01:37 - Son Güncelleme: 16.05.2023 01:49
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kendisine benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile geçen yıl şubat ayında nikah masasına oturdu.
Geçen Şubat ayında ikinci kez anne olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.