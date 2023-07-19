Aslıhan Gürbüz’le ayrılan İsmail Hacıoğlu öyle bir paylaşım yaptı ki! Noktayı koydu! Son halini gören inanamadı! “Ne olmuş bu adama...”
İlk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever ile yapan İsmail Hacıoğlu, 2015'te boşanmış ve bir yıl sonra dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğinden Yemin adında bir kızı olan oyuncu, 2020'de Kumarki'yle yollarını ayırdı. Son olarak gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptıran Hacıoğlu'nun mutluluğu kısa sürdü. Evlilik haberi beklenen çift, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılık nedeni merak edilen ikiliden Hacıoğlu, yaptığı son paylaşımda noktayı koydu. Öte yandan Hacıoğlu'nun son hali de görenleri şaşırttı. İşte o paylaşım...
19.07.2023 11:42 - Son Güncelleme: 19.07.2023 11:42
Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Anlat İstanbul, Ayla, Bir İstanbul Masalı, Koçum Benim gibi yapımlarda rol alan Hacıoğlu, 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
2016'da da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturan oyuncunun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu.