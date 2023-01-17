Aslıhan Güner’den yatak pozları! Boylu boyunca uzanıp paylaştı! Mert Kılıç’ın biricik eşi sosyal medyayı salladı
Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'la adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Güner, 2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç'la dünyaevine girdi. Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Instagram'ı aktif kullanan Güner, yatakta boylu boyunca uzanıp verdiği pozları yayınladı. İşte Aslıhan Güner'in o pozları...
17.01.2023 19:43 - Son Güncelleme: 17.01.2023 19:43
İlk oyunculuk deneyimini Sırlar Dünyası dizisiyle yaşayan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk'la adını geniş kitlelere duyurdu.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Güner, 2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç'la dünyaevine girdi.