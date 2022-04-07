RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Uzak Şehrin Masalı'yla izleyici karşısına çıkan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, sarı mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına düştüğü notla dikkat çeken Güner, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte "En güzel yanlarımdan birindeyim" diyen Aslıhan Güner'in o paylaşımı...

07.04.2022 18:05 - Son Güncelleme: 07.04.2022 18:05
Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Güner, son olarak Uzak Şehrin Masalı'nda rol almıştı.

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Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Güner, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu, sarı mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni altı.

Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Güner için "Papatya gibisin", "Aslı çok güzelsin ya" yorumları yapıldı.

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