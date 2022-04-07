Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! “En güzel yanlarımdan birindeyim” dedi sosyal medya onu konuştu
Aslıhan Güner mini elbisesiyle paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Uzak Şehrin Masalı'yla izleyici karşısına çıkan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, sarı mini elbisesiyle verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımının altına düştüğü notla dikkat çeken Güner, kısa sürede sosyal medyayı salladı. İşte "En güzel yanlarımdan birindeyim" diyen Aslıhan Güner'in o paylaşımı...
07.04.2022 18:05 - Son Güncelleme: 07.04.2022 18:05
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Aslıhan Güner, son olarak Uzak Şehrin Masalı'nda rol almıştı.