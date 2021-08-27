Vav TV İzle
Haberler Magazin Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan'ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan'ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Aslıhan Güner'in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Dizini final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Uzak Şehrin Masalı adlı bir dizi için kolları sıvadı. Çekimler için Kars'ta bulunan Ashlıhan Güner, kendisini Kars'ta yalnız bırakmayan kız kardeşi Neslihan'ı sosyal medya hesabından paylaştı. Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner&hellip;

27.08.2021 11:23 - Son Güncelleme: 27.08.2021 11:23
Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Aslıhan Güner, son olarak başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle kariyerinin en tepe noktasına ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Güner, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner ile gündeme geldi. Güner'in kardeşleri güzellikleriyle kendilerine hayran bıraktı. Kars'ta çekimlerde bulunan ablası Aslıhan Güner'i ziyarete giden Neslihan Güner güzelliğiyle hayran bırakırken, 70 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor.

Üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…

Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

OĞULCAN ENGİN VE KARDEŞİ ELİF ENGİN

Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı
SON DAKİKA