Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan'ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı
Aslıhan Güner'in kız kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, son dönemin en popüler isimlerinden biri. Dizini final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Uzak Şehrin Masalı adlı bir dizi için kolları sıvadı. Çekimler için Kars'ta bulunan Ashlıhan Güner, kendisini Kars'ta yalnız bırakmayan kız kardeşi Neslihan'ı sosyal medya hesabından paylaştı. Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner güzellikleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslıhan Güner'in kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner…
27.08.2021 11:23
- Son Güncelleme: 27.08.2021 11:23
Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner ile gündeme geldi. Güner'in kardeşleri güzellikleriyle kendilerine hayran bıraktı. Kars'ta çekimlerde bulunan ablası Aslıhan Güner'i ziyarete giden Neslihan Güner güzelliğiyle hayran bırakırken, 70 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor.
Üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…