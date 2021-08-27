Aslıhan Güner kız kardeşi Neslihan’ı paylaştı güzelliğiyle baş döndürdü! Neslihan Güner de fenomen oldu çıktı

Ünlü oyuncu şimdi ise kardeşleri Neslihan Güner ve Yasemin Güner ile gündeme geldi. Güner'in kardeşleri güzellikleriyle kendilerine hayran bıraktı. Kars'ta çekimlerde bulunan ablası Aslıhan Güner'i ziyarete giden Neslihan Güner güzelliğiyle hayran bırakırken, 70 bini aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor.

Üç kız kardeşin birbirlerine olan benzerlikleri ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…