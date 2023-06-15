Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...
Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Güner o paylaşımlarına yenilerini ekledi. "Karşı koyamıyorum" notuyla yayınladığı bornozlu görüntüleriyle dikkat çeken oyuncu, yatak pozuyla da çok konuşuldu. İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in o pozları...
15.06.2023 22:21 - Son Güncelleme: 15.06.2023 22:21
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.