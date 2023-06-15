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Haberler Magazin Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Güner o paylaşımlarına yenilerini ekledi. "Karşı koyamıyorum" notuyla yayınladığı bornozlu görüntüleriyle dikkat çeken oyuncu, yatak pozuyla da çok konuşuldu. İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in o pozları...

takvim.com.tr
15.06.2023 22:21 - Son Güncelleme: 15.06.2023 22:21
Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Güner, bornozuyla çikolata yerken çektiği görüntüleri "Çikolata aşkıma karşı koyamıyorum" notuyla yayınladı.

Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Ünlü oyuncu, daha sonra ise bornozuyla yatakta verdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslıhan Güner “Karşı koyamıyorum” deyip paylaştı! Bornozlu yatak pozu da sosyal medyaya damga vurdu! Mert Kılıç’ın biricik eşi...

Bir fotoğraf çekiminde olan Güner, son olarak da siyah elbisesi ile çektirdiği kareleri yayınladı.

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