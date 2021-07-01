Aslıhan Güner kardeşi ile görüntülendi! Neslihan Güner güzelliğiyle hayran bıraktı abla-kardeşin benzerliği ‘yok artık’ dedirtti

Aslıhan Güner kardeşi ile görüntülendi! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner, şimdilerde başrolünü Timur Acar ile paylaşacağı konuşulan Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kız kardeşi Neslihan Güner ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında konuştu. Aslıhan Güner'in kız kardeşi Neslihan Güner de güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Abla-kardeşin benzerliği ise 'yok artık' dedirtti.

01.07.2021 21:06 - Son Güncelleme: 01.07.2021 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





