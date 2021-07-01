Aslıhan Güner kardeşi ile görüntülendi! Neslihan Güner güzelliğiyle hayran bıraktı abla-kardeşin benzerliği ‘yok artık’ dedirtti
Aslıhan Güner kardeşi ile görüntülendi! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner, şimdilerde başrolünü Timur Acar ile paylaşacağı konuşulan Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kız kardeşi Neslihan Güner ile bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında konuştu. Aslıhan Güner'in kız kardeşi Neslihan Güner de güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Abla-kardeşin benzerliği ise 'yok artık' dedirtti.
01.07.2021 21:06
- Son Güncelleme: 01.07.2021 21:06
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner, şimdilerde başrolünü Timur Acar ile paylaşacağı konuşulan Uzak Şehrin Masalı'yla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kars'ta gerçekleştirilecek çekimler öncesi İstanbul'da ailesiyle vakit geçiren ünlü oyuncu, kız kardeşi Neslihan Güner ile bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner, yeni projesi Uzak Şehrin Masalı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Çok güçlü bir kadın karakterini canlandıracağım. Bu projeyi çok severek ve gönülden kabul ettim" dedi.
Öte yandan oyuncunun kardeşi Neslihan Güner güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Abla-kardeşin benzerliği ise 'yok artık' dedirtti. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri…