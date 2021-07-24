Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde yeni bir projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.