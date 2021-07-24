Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı
Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf için "Aslıhan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte Aslıhan Güner'in annesi ile yaptığı o paylaşım...
24.07.2021 00:43
- Son Güncelleme: 24.07.2021 01:42
Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde yeni bir projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.