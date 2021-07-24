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Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner 'güzelliğim' diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf için "Aslıhan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte Aslıhan Güner'in annesi ile yaptığı o paylaşım...

24.07.2021 00:43 - Son Güncelleme: 24.07.2021 01:42
Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde yeni bir projeyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu, annesi Birsen Güner ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Güner'in "Annem, güzelliğim benim" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Intsagram sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım için "Aslıhan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı.

Aslıhan Güner ‘güzelliğim’ diye seslendiği annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! Gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Aslıhan Güner'in paylaşımı olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...