RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Aslıhan Güner "Eski takipçilerim bilir" deyip en cesur haliyle paylaştı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirerek en cesur halini "Eski takipçilerim bilir" notuyla paylaştı. Aslıhan Güner'in paylaşımını görenler ise dönüp bir daha baktı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

05.04.2022 01:50 - Son Güncelleme: 05.04.2022 01:50
Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.

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Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada yayınladığı fotoğraf ve videolarla da dikkat çeken Güner, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirdi.

Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Güner, makyaj yaptığı videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "2018'den bu video eski takipçilerim bilir. Günlük makyajımı nasıl yapıyorum? Durum hala aynı canlar. Soranlar için bıraktım videoyu" notunu ekledi.

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