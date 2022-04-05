Aslıhan Güner “Eski takipçilerim bilir” deyip en cesur haliyle paylaştı! Sosyal medyayı yıkıp geçti gören bir kez daha hayran kaldı
Aslıhan Güner "Eski takipçilerim bilir" deyip en cesur haliyle paylaştı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 4 yıl önce yaptığı bir paylaşımı tekrar gündeme getirerek en cesur halini "Eski takipçilerim bilir" notuyla paylaştı. Aslıhan Güner'in paylaşımını görenler ise dönüp bir daha baktı. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.04.2022 01:50 - Son Güncelleme: 05.04.2022 01:50
Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında nikah masasına oturan Aslıhan Güner, başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.