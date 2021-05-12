Aslıhan Doğan Turan sordu Arda Turan cevapladı! Karı koca arasındaki şımarık atışması olay oldu sosyal medya onları konuştu
Aslıhan Doğan Turan sordu Arda Turan cevapladı! Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak YouTube kanalı açtığını duyurmuştu. Doğan, ikinci videosunda eşi Arda Turan'ı konuk etti. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın, eşi Aslıhan Turan'ın sorularını cevapladığı videoya karı koca arasındaki 'şımarık' atışması damga vurdu. İşte "Bu soruları magazin sormuyor" diyerek isyan eden Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın o videosu…
12.05.2021 02:31
- Son Güncelleme: 12.05.2021 02:31
Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak YouTube kanalı açtığını açıklamıştı. Kanalında eşi Arda Turan ile çocukları Asil Aslan ve Hamza Arda'ya da yer vereceğini belirten Aslıhan Doğan Turan, sözünü tuttu.
Aslıhan Doğan Turan, kanalında yayınladığı ikinci videosunda 2018 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu eşi Arda Turan'ı ağırladı. Aslıhan Doğan'ın soru sorduğu Arda Turan'ın ise cevapladığı videodaya ikilinin arasındaki 'şımarık' atışması damga vurdu.
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Hayatında tatmin olmadığın bir an oluyor mu" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Ben niye tatmin olmayayım? Beni bilmiyor musun sen? Benim için önemli olan arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım biliyorsun" şeklinde karşılık verdi.
Aslıhan Doğan ise bunun üzerine "Şımarık bir adam değilim diyorsun yani" yorumunu yapınca ipler koptu. Ünlü futbolcu, "Karıcığım, sen neden gazeteciler gibi ağzımdan laf almaya çalışıyorsun. 'Şımarık bir adam değilim' ne demek? Demiyorum öyle bir şey…" diyerek eşinin bu sözlerine karşılık verdi.
Ortaya oldukça renkli görüntülerin çıktığı videonun ardından ünlü çiftin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan olmak üzere ünlüler ve çocukları…