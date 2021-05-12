Aslıhan Doğan Turan sordu Arda Turan cevapladı! Karı koca arasındaki şımarık atışması olay oldu sosyal medya onları konuştu

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Hayatında tatmin olmadığın bir an oluyor mu" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Ben niye tatmin olmayayım? Beni bilmiyor musun sen? Benim için önemli olan arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım biliyorsun" şeklinde karşılık verdi.