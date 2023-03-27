RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'le aşk yaşayan Aslı Turanlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Turanlı, cesaretini konuşturarak en doğan halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aslı Turanlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.03.2023 19:22 - Son Güncelleme: 27.03.2023 19:22
Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Aslı Turanlı, bir süre önce ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'le aşk yaşamaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Turanlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Aslı Turanlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Turanlı, cesaretini konuşturarak en doğan halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak Instagram'a damga vurdu.

Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA