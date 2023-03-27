Aslı Turanlı en cesur haliyle yayınladı! Sosyal medya sallandı! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in biricik aşkı...
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'le aşk yaşayan Aslı Turanlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Turanlı, cesaretini konuşturarak en doğan halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Aslı Turanlı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
27.03.2023 19:22 - Son Güncelleme: 27.03.2023 19:22
Aslı Turanlı, bir süre önce ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yakışıklı oyuncusu Burak Çelik'le aşk yaşamaya başlamıştı.