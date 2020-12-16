Aslı Tandoğan'dan üzen haber! Kayınpederinin cenazesinde tüm aile koronavirüse yakalandı

"ÇOK ZOR GEÇTİ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Tandoğan, şunları söyledi: "2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil."