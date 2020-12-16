Aslı Tandoğan'dan üzen haber! Kayınpederinin cenazesinde tüm aile koronavirüse yakalandı
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberi son olarak oyuncu Aslı Tandoğan'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Aslı Tandoğan, kayınpederinin cenaze töreninde tüm ailenin koronavirüse yakalandığını ifade etti.
"ÇOK ZOR GEÇTİ"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Tandoğan, şunları söyledi: "2 Aralık'tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de covid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık. Gerçekten hiç kolay değil."
"Sizden ricam; lütfen 'Gencim ben, sağlıklıyım' gibi düşünmeyin. Eşim her gün spor yapan, yediğine, içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Lütfen güvenmeyin gençliğinize! Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın."
"Çocuğu olan aileler için, çok daha büyük bir sıkıntı. Biz eşimle hastanedeydik, annemin Covid olduğunu öğrendik. O da yatak döşek, karantinaya girdi. Ailenin diğer fertleri de Covid oldular, karantinaya girenler oldu. Tek yardımcımız kaldı çocukların başında. Onun test sonucu çıkana kadar hayatımın en zor günüydü, çünkü çocuklarınız ortada kalıyor."
"Şimdi dört, beş gündür evdeyim ama odadan çıkamıyorum. Çocuklarım burada olduğumu biliyor ama görüşemiyoruz. Çok ızdırap çekiyorlar. 'Annem burada, beni neden kucağına almıyor? Neden yanıma gelmiyor?' diye düşünüyorlar. O yüzden diyeceğim şu ki; 'Dışarı çıkamıyoruz, evde kalıyoruz.' Hastanedeyken insan 'Ne yapsam, ne etsem de evime bir an önce dönebilsem' diye düşünüyor. Hastalanmadıysanız, evinizdeyseniz değerini bilin."