RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı gören dönüp bir daha baktı... Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan Aslı Tandoğan Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

21.04.2022 17:21 - Son Güncelleme: 21.04.2022 17:40
Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı gören dönüp bir daha baktı...

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Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan, 2013 yılında Cahit Tan Yeşilada ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evlada sahip oldu.

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Arkadaşları ile birlikte Muğla Fethiye'ye giden ve kamp yapan 43 yaşındaki oyuncu, hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Sıfır makyaj pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Tandoğan, 'Huzurun her rengi' notunu düştü.

Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe’nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve "Harikasın", "Tam bir meleksin", "Maşallah", "Mavi çok yakışmış" ve "Bu nasıl bir güzellik" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı. İşte başta cesur haliyle adından söz ettiren Aslı olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin en doğal halleri...

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