Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı gören dönüp bir daha baktı...

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve "Harikasın", "Tam bir meleksin", "Maşallah", "Mavi çok yakışmış" ve "Bu nasıl bir güzellik" şeklinde övgü dolu yorumlar aldı. İşte başta cesur haliyle adından söz ettiren Aslı olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin en doğal halleri...