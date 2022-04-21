Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak’ıydı gören dönüp bir daha baktı
Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı gören dönüp bir daha baktı... Yazar Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Dudaktan Kalbe dizisinde Burak Hakkı ile başrolü üstlenen Aslı Tandoğan, sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ı (Lamia) olarak hafızalara kazınan Aslı Tandoğan Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
21.04.2022 17:21 - Son Güncelleme: 21.04.2022 17:40
Aslı Tandoğan tatilde en cesur haliyle ortalığı yıktı geçti! Dudaktan Kalbe'nin Kınalı Yapıncak'ıydı gören dönüp bir daha baktı...
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan, 2013 yılında Cahit Tan Yeşilada ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evlada sahip oldu.