Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri

Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aslı Enver, gerek oyunculuğuyla gerek yaşadığı hayatla internette hayranları tarafından araştırılıyor. Peki adından sık sık söz ettiren Aslı Enver'in gerçek ismini biliyor musunuz? Barcelona'ya giderken havalimanından paylaştığı uçak biletinin fotoğrafıyla gerçek adı ortaya çıkmıştı. İşte Aslı Enver'in gerçek adı...

15 Aralık 2018 Cumartesi, 13:29:52 Güncelleme: 13:41:18
Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin birçoğu aslında kendi ismini kulanmıyor. Sebebini bilemiyoruz ama kimisi ismini kısaltıyor, kimisi ise tamamen değiştiriyor. İşte ünlülerin gerçek isimleri....

Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri
Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri
Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri
Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri
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