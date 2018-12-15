Aslı Enver'in gerçek ismini duyan şaşıp kalıyor | Ünlülerin gerçek isimleri
Aslı Enver, Murat Boz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Aslı Enver, gerek oyunculuğuyla gerek yaşadığı hayatla internette hayranları tarafından araştırılıyor. Peki adından sık sık söz ettiren Aslı Enver'in gerçek ismini biliyor musunuz? Barcelona'ya giderken havalimanından paylaştığı uçak biletinin fotoğrafıyla gerçek adı ortaya çıkmıştı. İşte Aslı Enver'in gerçek adı...
15 Aralık 2018 Cumartesi, 13:29:52 Güncelleme: 13:41:18
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