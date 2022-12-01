Aslı Enver'in bebekliği ortalığı salladı yorumlar havada uçuştu! 19 gün önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti görenler: "Anne güzel baba yakışıklı"
Aslı Enver'in bebekliği ortalığı salladı yorumlar havada uçuştu! 19 gün önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti Aslı'yı görenler, "Anne güzel baba yakışıklı çocukları da onlar gibi olacak" yorumları yaptı. Birkan Sokullu ile 3 yıl evli kalan ve 2015 yılında boşanan Aslı Enver'in en popüler aşk hikayesi Murat Boz'la olmuştu. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle bir hatfa önce evlendi. Birçok ünlünün aksine sade gelinliği ve gösterişsiz nikahıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü kazanan Aslı Enver'in hamile olduğu ileri sürüldü. Haberin ardından Aslı Enver'in çocukluk karesi sosyal medyada gündem oldu
01.12.2022 15:25 - Son Güncelleme: 01.12.2022 15:27
"ANNE GÜZEL BABA YAKIŞIKLI"
Aslı Enver'in hamilelik haberinin ardından o kare ortalığı salladı! Berkin Gökbudak'la 19 gün önce evlenmişti...
Ünlü oyuncu Aslı Enver (38) ile iş insanı Berkin Gökbudak, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan çift, sürpriz bir şekilde dünya evine girdi
Nikahtan eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından "Evet" notuyla paylaşan Aslı Enver kısa bir süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gelinliğinin içinde kuğu gibi süzülen Aslı Enver güzelliğiyle hayran bıraktı.