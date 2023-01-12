Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti ne? Berkin Gökbudak'la 2 ay önce evlenmişti hamilelik sürecini anlattı bakın neler dedi: "Aşermeler..."
Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti merak ediliyor... Berkin Gökbudak'la 2 ay önce evlenen Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı. Sırça Hayvan Koleksiyonu tiyatro oyunu çıkışında karşısında kameraları gören Aslı Enver şaşkına döndü. Kendisine yöneltilen sorularına yanıt veren Aslı Enver hamileliği ve bebeğinin cinsiyeti hakkında açıklama yaptı, bakın neler dedi.
ASLI ENVER'İN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NE?
Berkin Gökbudak'la 2 ay önce evlenmişti... Aslı Enver hamilelik sürecini anlattı bakın neler dedi.
Ani evliliği ve hamile olduğu iddiasıyla herkesi şaşırtan Aslı Enver, bebek açıklamasıyla dikkat çekmişti geçtiğimiz günlerde. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Aslı Enver hamilelik haberleriyle kendisine açık açık yöneltilen "Hamile misiniz?" sorusukarşısında utangaç tavırlar sergilemiş ve "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" demişti.
Ardından eşi ile ilk kez yan yana görüntülenen Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" açıklaması yapmıştı.
Bir kez daha tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Aslı Enver hamilelik hakkındaki sorulara yanıt verdi.
" HENÜZ BELLİ OLMADI"
Hamilelikle ilgili "Her şey yolunda" diyen Aslı Enver bebeğinin cinsiyeti ve aşermeler hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Hayır efendim henüz belli olmadı, aşermeler de yok" yanıtını verdi.