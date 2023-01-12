Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti ne? Berkin Gökbudak'la 2 ay önce evlenmişti hamilelik sürecini anlattı bakın neler dedi: "Aşermeler..."

Ardından eşi ile ilk kez yan yana görüntülenen Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" açıklaması yapmıştı.